Подлодка «Князь Олег» выполнила стрельбу «Булавой» по полигону на Камчатке
Анна Акимова
Анна Акимова
10:29, 21 октября 2021
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения К-552 «Князь Олег» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Подводная лодка «Князь Олег» успешно выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Стрельба прошла в рамках государственных испытаний, передаёт ТАСС.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря, — сказали в ведомстве.
По информации Минобороны, целью стал полигон Кура на Камчатке. Там отметили, что данные объективного контроля свидетельствуют об успешном прибытии боевых блоков «Булавы» в заданный район в установленное время.
«Князь Олег» является первой серийной атомной подлодкой стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр «Борей-А»).
Подводные ракетоносцы «Борей» спроектированы в ЦКБ морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге. При строительстве применяются новейшие достижения в радиоэлектронной технике для снижения шума. Субмарины оснащаются ракетными комплексами «Булава» в качестве основного вооружения.
Ранее сообщалось, что РФ может продолжить выпускать атомные подлодки проекта 955 «Борей» даже после строительства всех 10 субмарин, указанных в контракте. В мае стало известно, что достраиваются две последние подлодки из 10.