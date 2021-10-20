Подлодка «Князь Олег» выполнила стрельбу «Булавой» по полигону на Камчатке

Подводная лодка «Князь Олег» успешно выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Стрельба прошла в рамках государственных испытаний, передаёт ТАСС.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря, — сказали в ведомстве.

По информации Минобороны, целью стал полигон Кура на Камчатке. Там отметили, что данные объективного контроля свидетельствуют об успешном прибытии боевых блоков «Булавы» в заданный район в установленное время.

«Князь Олег» является первой серийной атомной подлодкой стратегического назначения модернизированного проекта 955А (шифр «Борей-А»).

Подводные ракетоносцы «Борей» спроектированы в ЦКБ морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге. При строительстве применяются новейшие достижения в радиоэлектронной технике для снижения шума. Субмарины оснащаются ракетными комплексами «Булава» в качестве основного вооружения.

Ранее сообщалось, что РФ может продолжить выпускать атомные подлодки проекта 955 «Борей» даже после строительства всех 10 субмарин, указанных в контракте. В мае стало известно, что достраиваются две последние подлодки из 10.