Первые БМПТ «Терминатор» поступили для испытаний в танковые войска

https://static.news.ru/photo/07639b8c-338e-11eb-b332-fa163e074e61_660.jpg БМПТ «Терминатор» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что партия из первых восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» поступила на испытания. Они будут проходить в танковой дивизии, которая дислоцирована в Челябинской области.

Партия из восьми БМПТ «Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике, — цитирует офицера РИА Новости.

Использование «Терминаторов» в боевых условиях способно серьёзно увеличить возможности танков и их живучесть. Сформированные на Урале экипажи БМПТ уже знакомятся с возможностями гусеничных машин огневой поддержки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков заявил о разработке уникальной керамической брони для боевых машин. По его словам, заводские испытания новинки закончатся в течение ближайших трёх-четырёх месяцев. К преимуществам пластин, которые станут использоваться для защиты бронетанковой техники, Насенков отнёс лёгкость и большую устойчивость к различным артиллерийским и танковым снарядам.