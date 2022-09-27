Пентагон закупит высокоточные ракеты на сумму $77,4 млн Пентагон заключил контракт на поставку высокоточных ударных ракет на $77,4 млн

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Пентагон заключил контракт на поставку высокоточных ракет с американским производителем вооружений компанией Lockheed Martin. Сумма сделки составила $77,3 млн. Об этом сообщили в военном ведомстве. Там уточнили, что в рамках контракта будет поставлено 54 ракеты.

Lockheed Martin получил контракт на $77,4 млн на поставку 54 высокоточных ударных ракет, — говорится в заявлении.

По условиям контракта, поставкb должны быть произведены до 30 сентября 2025 года.

Высокоточные ударные ракеты — это тактическое баллистическое оружие, которое компания Lockheed Martin поставляет на смену ныне стоящим на вооружении армии США оператично-тактическим баллистическим ракетам ATACMS.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет получать до 96 реактивных систем залпового огня HIMARS ежегодно с 2024 по 2028 год. Всего американским военным нужны 480 систем, притом что на вооружении армии США уже стоят 363 единицы, у Корпуса морской пехоты — 47. В связи с этим армия США ищет компании, которые смогут покрыть запросы.