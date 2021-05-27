Пентагон улучшит своё ядерное оружие

https://static.news.ru/photo/d2ceebc6-0e8d-11eb-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин поддержал модернизацию ядерной триады США, включающую сухопутный, морской и воздушный компоненты. Об этом пишет ТАСС.

Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. Я полностью поддерживаю и привержен модернизации [ядерной] триады, — сказал он.

Министр подчеркнул, что на протяжении многих лет триада была основой национальной обороны США. То есть он официально признал, что Вашингтон не только не откажется, но и продолжит улучшать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Остин также добавил, что США планируют скорректировать обнародованную в 2018 году ядерную доктрину.

США готовы задействовать весь своей военный потенциал, включая ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР. Представители военных ведомств Соединённых Штатов и Южной Кореи ранее сообщили об этом в совместном заявлении. Южная Корея, в свою очередь, подтвердила готовность наращивать свой оборонный потенциал для укрепления союза с США и для реагирования на угрозы с севера.