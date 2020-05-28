Пентагон придумал новый способ бомбёжки

https://static.news.ru/photo/26c4d4dc-a103-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Air Force Research Laboratory/afresearchlab.com

США провели испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов. Точный метод её применения неясен, но предположительно, после выхода из самолёта платформа при помощи парашюта поворачивается вертикально, а затем с неё происходит запуск закреплённых боеприпасов.

Разработка американских военных получила название CLEAVER, которое расшифровывается как «грузовой расходуемый летательный аппарат воздушного запуска с увеличенной дальностью полёта», сообщает издание The Drive. Неуправляемое дальнобойное высокоточное оружие для уничтожения движущихся и стационарных целей Пентагон испытал на двух типах военно-транспортных самолётов: C-130 Hercules и С-17 Globenaster. Смысл этой разработки в возможности быстро превращать транспортные самолёты в ударные.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны США заявили, что готовы провести ядерные испытания в очень сжатые сроки, если на то поступит соответствующее распоряжение от американского президента. Исполняющий обязанности помощника замминистра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер отметил, что даже при условии ограниченных возможностей сбора данных Соединённые Штаты могут провести ядерные испытания за несколько месяцев. Он добавил, что если проводить испытания с полноценным сбором данных, то на это уже потребуется гораздо больше времени, как минимум несколько лет.