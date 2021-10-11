Российский ударный беспилотник будет вести разведку в Арктике и Севморпути

Созданный АО «Кронштадт» беспилотный летательный аппарат «Орион» сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике. Он способен работать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, а также летать в условиях кратковременного обледенения, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Сергей Богатиков.

Богатиков подчеркнул , что поскольку Россия является крупнейшим арктическим государством, АО «Кронштадт» в первую очередь нацелено на сотрудничество с российскими заказчиками, заинтересованными в разведывании обстановки в Арктике. Технические характеристики БПЛА позволяет применять его в наиболее суровых климатических условиях, таких как влажные джунгли, жаркие пустыни, Арктика или Антарктика.

Интерес иностранцев появится, когда мы продемонстрируем эффективность беспилотных технологий в нашей Арктике, — сказал он.

По словам гендиректора, открытая архитектура комплекса позволит устанавливать на него любые полезные нагрузки и авиационные средства поражения по требованию заказчика. Также им можно будет управлять при помощи спутникового терминала. До конца года планируется испытать ударный вариант беспилотника «Орион» с противотанковой ракетой комплекса «Вихрь-М».

Также «Орион» может эффективно использоваться для выполнения задач лесного хозяйства, в том числе противопожарного мониторинга и ледовой разведки. Он способен осуществлять различные виды аэросъёмки и аэрокартографии, а в перспективе — осуществлять грузовые перевозки. Для дальнейшего развития беспилотной авиации необходимо решить проблему интеграции гражданских беспилотников в единое воздушное пространство: соответствующая программа уже разработана Минтрансом и будет реализована до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в России может быть создано новое объединение ВМФ для обеспечения безопасности Северного морского пути — Арктический флот. Инфраструктура для нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении.