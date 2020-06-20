Новейшие украинские миномёты оказались никудышными

https://static.news.ru/photo/f1faecfc-b2b2-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Самоходный миномёт «Барс-8ММК» Фото: VoidWanderer/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна «Укроборонпром» партию самоходных миномётов «Барс-8ММК». При проверке выяснилось, что у орудий некондиционные стволы и нет таблиц стрельбы.

Об этом сообщает портал Defence Express. Отмечается, что в «Укроборонпроме» ещё осенью 2019 года рассказали о передаче ВСУ партии мобильных миномётов. Якобы уже тогда они были приняты на вооружение. Однако «Барсы» отправили на базу хранения в поселке Оржев, а не в десантно-штурмовые бригады.

Мобильный комплекс, использующий мины калибра 120 мм, позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости. Производитель утверждает, что членам экипажа «Барс-8ММК» нужна только одна минута для подготовки к стрельбе, а после неё уже через 20 секунд комплекс может сменить огневую позицию.

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