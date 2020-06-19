Новые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты показали на Украине

https://static.news.ru/photo/edc670ee-b1bc-11ea-9d55-fa163e074e61_660.jpg «Нептун» Фото: president.gov.ua

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла лётные испытания со штатной боевой частью. Испытали её на полигоне Алибей под Одессой.

Издание Defense Express разместило в YouTube видео, на котором ракетой поражается морская цель на расстоянии 80 км от берега. Создатели оружия называли следующим этапом его развития разработку морской и авиационной версий.

В американском журнале National Interest украинскую разработку считают модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35. Мобильный береговой комплекс, запустивший Р-360 в Алибее, способен одновременно запустить до 24 ракет. Масса каждой из них составляет 870 кг, боеголовка весит 150 кг. Дальность полёта ракеты оценивается в 280 км, скорость — около 900 км/ч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия должна настороженно отнестись к испытаниям украинской ракеты «Нептун». Их следует расценивать как потенциальную опасность. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он добавил, что Москва обладает вооружениями, которые многократно превосходят данный тип ракет и способны противостоять им.