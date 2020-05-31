Эксперт оценил испытания «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

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Россия должна настороженно отнестись к испытаниям украинской ракеты «Нептун», способной «уничтожить» Крымский мост. Их следует расценивать как потенциальную опасность. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Придётся принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда, — подчеркнул он в интервью НСН.

Сивков напомнил, что «Нептун» — версия советской ракеты Х-35. По его словам, украинцы модернизировали её, чтобы можно было выпускать её на собственных предприятиях. Сивков добавил, что Москва обладает вооружениями, которые многократно превосходят данный тип ракет и способны противостоять им.

У России сейчас есть модификации ракет, имеющих дальность примерно в 2–2,5 раза больше чем те, что имеются на Украине, — подытожил эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава конструкторского бюро «Луч» (Укроборонпром) Олег Коростелёв заявил об успешном проведении испытаний крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Испытания проходили на полигоне Алибей в Татарбунарском районе Одесской области. Крылатым ракетам удалось поразить две цели. Именно этими ракетами на Украине грозились «уничтожить» Крымский мост.