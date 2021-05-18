NI: у армии США есть секретный план по захвату Калининграда

Издание National Interest выпустило материал, в котором утверждается, что у американских военных есть секретный план по быстрому захвату Калининграда в случае военного конфликта США и РФ.
Автор статьи Дэвид Акс
Хакеры попытаются нарушить работу связи, а «глушилки» самолётов нарушат работу радаров. Бомбардировщики, корабли и подводные лодки будут запускать крылатые ракеты большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетное вооружение. <...> Вряд ли первая попытка Пентагона прорвать оборону Калининграда будет связана с применением ядерного оружия, — поделился мнением обозреватель.
ВВС США в ходе учений уже отрабатывали имитацию удара крылатыми ракетами по Калининграду. Возможно, тренировка была частью секретного плана Пентагона.
Ранее американский эксперт заявил, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии.