NI: у армии США есть секретный план по захвату Калининграда

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Издание National Interest выпустило материал, в котором утверждается, что у американских военных есть секретный план по быстрому захвату Калининграда в случае военного конфликта США и РФ.

Автор статьи Дэвид Акс указывает , что Россия превратила Калининградскую область в крепость, дислоцировав там зенитные комплексы С-300, С-400 и крылатые ракеты «Искандер». Российские военные в регионе могут угрожать силам НАТО в радиусе сотен километров. Такая ситуация не может не тревожить Пентагон, поэтому в оборонном ведомстве Соединённых Штатов загодя приготовились к штурму укреплённого форпоста РФ. Журналист утверждает, что о плане атаки на Калининград неназванный представитель Вооружённых сил США говорил ещё в 2019 году. Детали, разумеется, остались нераскрытыми, однако обозреватель NI попробовал смоделировать сценарий нападения американских сил на самый западный регион РФ. По его мнению, речь будет идти о «многодоменной» операции.

Хакеры попытаются нарушить работу связи, а «глушилки» самолётов нарушат работу радаров. Бомбардировщики, корабли и подводные лодки будут запускать крылатые ракеты большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетное вооружение. <...> Вряд ли первая попытка Пентагона прорвать оборону Калининграда будет связана с применением ядерного оружия, — поделился мнением обозреватель.

ВВС США в ходе учений уже отрабатывали имитацию удара крылатыми ракетами по Калининграду. Возможно, тренировка была частью секретного плана Пентагона.

Ранее американский эксперт заявил, что войска НАТО в случае военного противостояния с Россией в Прибалтике потерпят неизбежное поражение, если российской армии удастся взять под контроль Сувалкский коридор — 64-километровый участок от Калининграда до Белоруссии.