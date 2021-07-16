NI: Пентагон не может догнать Россию по разработкам гиперзвукового оружия

Америка пытается, но не может догнать Россию и Китай в вопросе разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание National Interest.
Журналист Марк Эпископос
Заместитель министра обороны США по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин считает, что у Вашингтона нет защиты от разработок Москвы и Пекина. Об этой проблеме высокопоставленный военный рассказал во время выступления в конгрессе.
National Intererst отмечает, что проблемы при создании гиперзвукового оружия возникли из-за недостатка финансирования. Эксперты призывают включать эти системы в документ по контролю над вооружениями, либо заключать новые договоры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений. К ним относится гиперзвуковая ракета «Циркон» и ЗРК «Прометей». Президент России добавил, что современная армия представляет «настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний».