NI: Пентагон не может догнать Россию по разработкам гиперзвукового оружия

Америка пытается, но не может догнать Россию и Китай в вопросе разработки гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание National Interest.

Журналист Марк Эпископос рассказал , что последние годы в США была увеличена программа финансирования гиперзвукового оружия. Это произошло из-за успехов России и Китая на этом направлении. Эти страны разрабатывают гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие. В США же хотят использовать системы для тактического применения, что требует большой точности и этот подход сложнее, говорится в отчёте исследовательской службы конгресса, на которую сослался журналист.

Заместитель министра обороны США по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин считает, что у Вашингтона нет защиты от разработок Москвы и Пекина. Об этой проблеме высокопоставленный военный рассказал во время выступления в конгрессе.

National Intererst отмечает, что проблемы при создании гиперзвукового оружия возникли из-за недостатка финансирования. Эксперты призывают включать эти системы в документ по контролю над вооружениями, либо заключать новые договоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени на боевое дежурство будут поставлены уникальные системы вооружений. К ним относится гиперзвуковая ракета «Циркон» и ЗРК «Прометей». Президент России добавил, что современная армия представляет «настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний».