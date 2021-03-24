NI назвал пятёрку мощнейших кораблей ВМФ России

https://static.news.ru/photo/3a1a2090-8cc2-11eb-a39a-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия унаследовала от СССР «обширный, если не сказать раздутый» ВМФ. Из-за нехватки средств в 90-е военно-морской флот пришёл в упадок. Но позднее Москва приняла масштабную программу обновления вооружённых сил, включающую и глубокую модернизацию старых кораблей, так и строительство современных образцов.

Среди пяти самых мощных представителей ВМФ РФ можно выделить: тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Пётр Великий» — флагман Северного флота — крупнейший боевой надводный корабль, пишет американский журнал The National Interest (NI). Далее идёт подлодка «Князь Владимир» класса «Борей». Субмарина вооружена баллистическими ракетами «Булава». Она поступила на службу в 2020-м. До 2027-го РФ планирует получить ещё шесть представителей данного проекта.

Третья в списке — АПЛ «Казань» (серия «Ясень-М»). Авторы материала подчеркнули, что атомоход обладает грозным арсеналом — крылатыми ракетами «Калибр-М» с дальностью полёта до 4500 км.

Ещё один крейсер в перечне — «Маршал Устинов», несущий после модернизации крылатые ракеты П-1000 «Вулкан» и ЗРК 9К33 «Оса», а также морской вариант ЗРК С-300. Замыкает пятёрку корвет класса «Гремящий». Машина способна запустить гиперзвуковые «Цирконы», а также «Калибры» и противокорабельные «Ониксы».

Накануне NI назвал российский истребитель четвёртого поколения Су-27 в момента создания самолёта «худшим кошмаром» для НАТО. В статье отмечается, что Су-27 стали ключевым компонентом противовоздушной обороны РФ. Боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях.

Как писал NEWS.ru американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют недостатки, которые делают их уязвимыми мишенями для противника. The National Interest отмечает, что российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справляются с задачей обнаружения стелс-самолётов в небе. Они легко могут отследить F-35 на больших расстояниях.

Ранее в Соединённых Штатах Америки восхитились характеристиками новейшего российского ЗРК С-500, способного уничтожать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей. С-500 может обнаруживать и уничтожать до десяти боеголовок баллистических ракет, которые летят со скоростью четыре мили в секунду.