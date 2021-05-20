Немецкая фирма поставит в Великобританию боевых роботов

https://static.news.ru/photo/eacbe59e-b95a-11eb-a693-96000091f725_660.jpg Фото: rheinmetall.com

Компания Rheinmetall (ФРГ) заключила сделку с Великобританией по поставке четырёх боевых роботов Вооружённым силам Соединённого Королевства. Об этом сообщает издание Defense News.

Немецкая фирма ранее уже продала британским военным четыре беспилотных наземных аппарата Mission Master, однако те роботы были предназначены для транспортировки грузов. Новая партия также будет состоять из четырёх машин аналогичного класса, но в этот раз их оснастят оружием — пулемётом калибра 7,62 мм. Компания-производитель подчёркивает, что открытие огня будет происходить только после подтверждения от оператора-человека.

Новые боевые роботы должны принять участие в экспериментальной программе, в ходе которой британские военные рассмотрят возможности взаимодействия автономных устройств с сухопутными силами. В частности, будет изучен вопрос, насколько возрастут огневые возможности отдельных взводов при использовании боевых роботов.

Ранее российские разработчики оружия из Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) имени генерала Хрулёва создали и запатентовали уникальную роботизированную установку на базе тягача МТ-ЛБ (известен как «Мотолыга»), которую можно применять для подвоза боеприпасов танкам на передовой линии боевых действий.