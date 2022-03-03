На Украину прибыли 500 ракет и 1000 противотанковых гранатомётов из ФРГ

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщил, что на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Об отправке военной техники властями ФРГ на Украину стало известно 26 февраля. Это первая оружейная поставка Украине из ФРГ за несколько лет в связи с эмбарго.

Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину, — написала газета.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что 19 стран поставят Украине оружие. Он также отметил, что у страны есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение. Он поддержал активизацию Европейского фонда мира для поставок Евросоюзом оружия Украине.

Венгерские власти сообщили, что они не собираются поставлять вооружения на Украину, а также не разрешат транзитные поставки Киеву через свою территорию от других стран. В Венгрии отметили, что страна не желает ввязываться в конфликт.