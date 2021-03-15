На Дальний Восток отправят ЗРК «Тор-М2»

https://static.news.ru/photo/a982d49a-85e2-11eb-b365-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Восточный военный округ получит для защиты российской территории зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Такое решение приняло Минобороны России.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство, ЗРК отличается от своих предшественников новой зенитной ракетой 9М338К. Кроме того на машине теперь замещается 16 ракет, дальность поражения составляет 16 километров и высота — до 10 километров.

Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

Он считает этот шаг своевременным и важным, особенно с учётом ситуации в Японии, где собираются разместить свои ракеты американцы.

В «Тор-М2» модернизировали средства связи. ЗРК получил возможность широкополосного подключения к вышестоящим командным пунктами. Он теперь «видит» цель за 32 километра до её приближения.

Ранее NEWS.ru писал, что в России планируют создать свою версию гражданского внедорожника, близкого по характеристикам к Toyota Land Cruiser. Автомобиль будет выполнен на базе перспективного лёгкого броневика «Стрела».