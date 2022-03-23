На Checkmate могут установить двигатель с поворотным реактивным соплом

Двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом могут использовать для оборудования новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate. Новинка позволит улучшить манёвренность самолёта, сообщает ТАСС.
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Поворотное реактивное сопло двигателя самолёта располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полёте, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным, — поясняется в документе.
Ранее стало известно, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Checkmate дешевле и экономически выгоднее американского истребителя F-35 Lightning II. При этом он отметил преимущество в боевой нагрузке отечественного самолёта. Чемезов также заявил о необходимости построить три опытных образца к 2023 году, чтобы начать испытательные полёты.