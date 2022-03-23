На Checkmate могут установить двигатель с поворотным реактивным соплом

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Российская авиация на Украине атакует очень точно, заявил бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов «ПолитЭксперту». Она активно применяет штурмовики Су-25, истребители Су-35, Су-27 и Су-30.

Удары наносятся точечно, я бы сказал — ювелирно, — сказал Попов. Он добавил, что Вооружённые силы РФ активно используют и вертолёты: Ка-52 и Ми-28 («Ночные охотники»). Помимо этого, важны в...