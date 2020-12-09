«Мёртвая рука» нажала красную кнопку

Две атомные подводные лодки, сухопутные расчёты ракетных войск стратегического назначения и несколько дальних бомбардировщиков нанесли удары по целям на территории страны. Ими стали полигон Кура на Камчатке, Чижа в Архангельской области и Пембой под Воркутой. Минобороны отчиталось об успешном завершении стратегических учений «Гром-2020» с участием верховного главнокомандующего — президента страны Владимира Путина. Эксперты не исключают, что в ходе боевой учёбы отрабатывался канал управления стратегическими ядерными силами (СЯС) в критической ситуации и без участия человека.

Масштабную тренировку сил ядерного сдерживания ещё в прошлом году анонсировал министр обороны Сергей Шойгу. Их проведение должно было подтвердить готовность СЯС к немедленному применению ядерного оружия в случае угрозы безопасности страны. Об этом говорится в опубликованных в этом году «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», где Москва официально заявила, как будет парировать угрозы собственной безопасности. Среди них называются наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия; развёртывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии.

mil.ru

Председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса, так же открыто говорит , что «Соединённые Штаты не должны отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, в будущем при определённых обстоятельствах такой вариант может даже быть рассмотрен на высшем уровне».

В этом его поддерживает спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, утверждая, что «ни один будущий американский лидер не должен подписывать совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны».

По версии Биллингсли, ядерная доктрина РФ носит провокационный характер и предусматривает применение подобных вооружений.

Я несколько раз сидел за переговорным столом с представителями российского Генштаба, их мнение значительно ухудшилось по этому вопросу. В ходе последней дискуссии они отмечали, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений, — отметил Маршалл Биллингсли.

На этом фоне нельзя сказать, что учения «Гром» от года к году чем-то существенно отличаются. В 2019 году в них участвовали около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники. В этом году, скорее всего, картина та же. Сути происходящего это не меняет. Россия отрабатывает нанесение массированного ядерного удара по противнику. В отличие от США, где открыто называют сегодня целями для этого Москву и Пекин, легенда российских манёвров остается для обывателя нераскрытой. Хотя в Вашингтоне прекрасно понимают канву спектакля.

mil.ru

В этот раз её разыграли стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, вылетевшие с аэродромов Энгельс и Украинка. Согласно опубликованному видео Минобороны, они применили новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Первая стартовала с борта Ту-95МС, вторая с Ту-160. Дальность полёта этих ракет составляет от 2,5 до 3,5 тыс. км. Именно ими стратеги стреляли по полигону Пембой под Воркутой.

Также военные показали пуск баллистической ракеты атомного ракетного крейсера проекта 667БДРМ «Карелия» из подводного положения. Он выпустил ракету «Синева». Это одна из самых эффективных стратегических машин. В ходе учений «Стабильность-2008» ей был установлен мировой рекорд дальности полёта для ракет данного класса — 11,5 тыс. км. Эта жидкостная машина считается одной из лучших в своём классе по критерию «масса ракеты к забрасываемому весу». При весе всего в 40 тонн она доставляет на расстояние более 11 тыс. км до 10 ядерных боеголовок. Все они в этот раз успешно долетели: установленные на машине боеголовки поразили цели на полигоне Кура на Камчатке. Туда же пришли и боевые блоки сухопутной ракеты «Ярс», запущенной из Плесецка под Архангельском.

Заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв в разговоре с NEWS.ru подчеркнул два момента, связанных с сегодняшними событиями. Первый связан с заявлением Владимира Путина о создании в России «нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами», и тем, что разговор между Москвой и Вашингтоном в области ядерных вооружений идёт совсем не о стратегических вооружениях.

Ввод в строй нового пункта управления СЯС связан с системой «Периметр» (или как её называют на Западе — «Мёртвая рука». В случае потери связи главы государства, замещающих его лиц со стоящими на боевом дежурстве стратегическими носителями при ядерном нападении система автоматически начнёт выполнять программу ответного ракетного удара. — NEWS.ru). Это говорит о том, что Россия фактически обеспечила себе избыточные возможности по преодолению любой НПРО. Они ещё возрастут с принятием на вооружения тяжёлой стратегической ракеты «Сармат», что сделает «обезглавливание» нашей системы управления СЯС американскими ракетами средней дальности типа Pershing II невозможным. Похоже, американцы это ещё не осознали и говорят совсем о других вещах. Прошедшие учения могут говорить о том, что мы испытали сигнал глобального управления СЯС. Павел Золотарёв замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке

По его словам, и Джозеф Данфорд, и Маршалл Биллингсли говорят о региональном сдерживании, где мировая группировка их сил значительно превосходит нашу и где они планируют использовать ракеты средней и меньшей дальности в неядерном исполнении для сдерживания России. Москва же делает акцент на стратегическом, глобальном доминировании, что, собственно, и должны были показать учения «Гром-2020».