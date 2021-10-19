МВД заменило устаревший пистолет Макарова новым оружием

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МВД России приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Новое оружие со временем заменит морально устаревший пистолет Макарова (ПМ), созданный ещё в 1948 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что ПЛК будет вытеснять советскую разработку из силовых структур постепенно.

Разработали новинку в группе компаний «Калашников». Уменьшенные длина, высота и масса отличают ПЛК для МВД от базовой версии пистолета Лебедева. Боекомплект состоит из 14 патронов размером 9 на 19 мм. Оружие подходит для скрытого ношения.

Пистолет Макарова в отношении точности и мощности давно не соответствует современным требованиям. Сейчас в силовых структурах страны его насчитывается до 100 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё в 2017 году крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия представил новую модификацию пистолета Лебедева ПЛ-15. Замена ПМ отличается от базовой модели длиной (180 мм) и высотой (130 мм). Вес пистолета без патронов — 720 г.