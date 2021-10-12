Москва оперативно рассмотрит вопрос поставок С-400 Минску

Россия оперативно рассмотрит вопрос о поставке Белоруссии систем ПВО С-400 «Триумф», как только поступит соответствующая заявка. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передаёт «Интерфакс».

Республика Беларусь является для России братским государством и стратегическим партнёром, поэтому военно-техническое сотрудничество с белорусской стороной является для нас одним из приоритетов. Ввиду этого при поступлении от Беларуси официальной заявки в установленном порядке на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 она, безусловно, будет рассмотрена в оперативном порядке, — цитирует его агентство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у России вооружение более чем на $1 млрд. Перечень уже согласован и включает в себя поставку зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, это поможет белорусской стороне «дооснаститься». Он также отметил, что в случае нехватки оборудования он докупит необходимое у России.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Москвой о покупке второго полка С-400 уже ведутся. В ответ на нападки США он заверил, что ЗРК не несут грозы безопасности НАТО.