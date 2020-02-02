https://static.news.ru/photo/14c2f2c2-45b5-11ea-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик Ту-160М Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М 2 февраля 2020 года совершил первый полёт на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова, рассказали представители ПАО «Туполев».

Ракетоносец поднялся на высоту 1,5 км и провёл в воздухе 34 минуты. Экипаж выполнил необходимые проверки оборудования и систем. По словам пилотов, процедура прошла в штатном режиме, передаёт ТАСС.

Машина получила новые пилотажно-навигационные приборы, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронной борьбы.

Накануне Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало появление двух российских ракетоносцев Ту-160 (Blackjack по классификации НАТО) вблизи воздушного пространства США и Канады.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание The National Interest назвало пятёрку самых грозных видов оружия, созданных в Советском Союзе. На первом месте — автомат Калашникова 1947 года (АК-47). Автор материала считает главными его преимуществами небольшой вес, простоту использования и сборки.

На второй строчке — подлодки проекта 941 «Акула» («Тайфун» по кодификации НАТО). На третьей — танк Т-55, сочетавший огневую мощь, высокую мобильность и защищённость.