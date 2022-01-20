Миноброны: ВКС в конце 2021 года получили системы С-400 и самолёты Су-57

Два полковых комплекта ЗРС С-400 и С-350 получили Воздушно-космические силы (ВКС) в четвёртом квартале 2021 года, сообщил в четверг замглавы Минобороны России Алексей Криворучко. Также в войска поступили три комплекта ЗРПК «Панцирь-С» и 17 новых самолётов, в том числе Су-57, говорится в документе, поступившем в NEWS.ru.

Поставлены два полковых комплекта ЗРС С-400 и С-350, три дивизионных комплекта ЗРПК «Панцирь-С», — донёс Криворучко до министра обороны РФ Сергея шойгу на Едином дне приёмки (ЕДП) военной продукции.

Также войскам передали два новых истребителя пятого поколения Су-57, 17 новых самолётов других типов, 18 отремонтированных самолётов, 93 новых и семь отремонтированных БПЛА. Также ВКС получили три ракето-носителя, три разгонных блока, космический аппарат единой системы спутниковой связи «Меридиан» и другую технику.

Сухопутные войска пополнили бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Также войска получили бригадный комплект ЗРК «Бук-МЗ», два дивизионных комплекта ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

Кроме того, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) переданы 11 баллистических ракет «Ярс» и «Авангард». Также РВСН пополнили четыре шахтные и три автономные пусковые установки из состава стационарных и подвижных ракетных комплексов.

Также Криворучко заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает госиспытания и в 2022 году будет серийно поставляться в войска. Северный флот в 2021 году провёл более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. В частности, первые в мире гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» запускались 12 раз.

Ранее министр обороны России Шойгу на ЕДП сообщил, что ВС РФ в 2021 году получили более пять тысяч единиц современного вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В частности, войска получили 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооружённый баллистическими ракетами «Булава».