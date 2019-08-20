https://static.news.ru/photo/496ab692-c34a-11e9-9a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео Минобороны России/vk.com

Министерство обороны РФ показало первый полёт новейшего дрона-разведчика «Альтиус-У».

Первый испытательный полёт проходил около получаса в полностью автоматическом режиме на высоте до 800 метров. На видео с испытаниями видно, как дрон разгоняется на взлётно-посадочной полосе, отрабатывает в воздухе различные манёвры и заходит на посадку.

Внешне беспилотник-разведчик напоминает обыкновенный самолёт-моноплан с двумя двигателями на крыше. Его вес — около шести тонн, он может находиться в воздухе более суток, управление происходит автоматически через спутник, что делает радиус применения дрона практически неограниченным. «Альтиус-У» способен выполнять широкий спектр разведывательных задач, применяя различные оптические, радиотехнические и радиолокационные средства.

Как писал News.ru, впервые «Альтиус» был представлен в качестве экспериментальной модели на форуме «Армия-2015». По заявлениям разработчиков, он способен нести до двух тонн боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км.