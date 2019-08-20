https://static.news.ru/photo/496ab692-c34a-11e9-9a65-fa163e074e61_660.jpgФото: Скриншот с видео Минобороны России/vk.com
Министерство обороны РФ показало первый полёт новейшего дрона-разведчика «Альтиус-У».
Первый испытательный полёт проходил около получаса в полностью автоматическом режиме на высоте до 800 метров. На видео с испытаниями видно, как дрон разгоняется на взлётно-посадочной полосе, отрабатывает в воздухе различные манёвры и заходит на посадку.
Минобороны России опубликовало видеокадры первого полёта военного БЛА большой продолжительности полёта «Альтиус-У»
Внешне беспилотник-разведчик напоминает обыкновенный самолёт-моноплан с двумя двигателями на крыше. Его вес — около шести тонн, он может находиться в воздухе более суток, управление происходит автоматически через спутник, что делает радиус применения дрона практически неограниченным. «Альтиус-У» способен выполнять широкий спектр разведывательных задач, применяя различные оптические, радиотехнические и радиолокационные средства.