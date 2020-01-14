https://static.news.ru/photo/77e7c1a2-3755-11ea-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Xchgall - собственная работа/ Общественное достояние

Российский спецназ в текущем году примет на вооружение новый тяжеловооружённый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН. В военных кругах машина уже получила прозвище «летающий танк».

Первые испытания вертолёта пройдут этой осенью, она будет использоваться для переброски бойцов подразделения. Специалисты отмечают, что это гораздо эффективнее, чем поддерживать бойцов из БМП или танков: с воздуха лучше видно обстановку, пишут «Известия».

С помощью нового вертолёта военные смогут ликвидировать наземные, морские, воздушные цели на расстоянии до 20 км независимо от погодных условий. машина будет выпускаться в нескольких модификациях в зависимости от количества оружия. Самая утяжелённая версия вертолёта сможет перевозить до четырех ракет «Гермес», восемь сверхзвуковых снарядов «Атака» или две тонны авиабомб.

Прототип с арсеналом управляемых ракет спецназ сможет получить до конца года. на разработку и поставку первых десяти машин выделено более 800 млн рублей. Поставкой «танков» занимается холдинг «Вертолёты России».