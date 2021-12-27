Космические войска запустили с Плесецка ракету «Ангара-А5»

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Военные космические силы запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонный блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки. Ракету взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова, сообщает Минобороны.

Пуск прошёл в 22:00 мск.

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5», — говорится в сообщении ведомства.

«Персей» выведет блок на геостационарную орбиту по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя.

В расчётное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя ракеты «Ангара-А5», — говорится в сообщении министерства.

Все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме. Это уже третий испытательный старт ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», предыдущий был успешно совершён 14 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка перенесли из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта. Госкомиссия заявляла, что находится в процессе решения вопроса о возможности старта с космодрома 25 декабря.