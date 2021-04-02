Корабли ВМФ РФ провели учения в Японском море

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Тральщик и два корвета из состава Тихоокеанского флота РФ отработали в Японском море приёмы морского боя во время учений.

Корабли Тихоокеанского флота продолжают отрабатывать в море элементы второй курсовой задачи (К-2) и совершенствуют навыки ведения морского боя одиночным кораблём, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.

Уточняется, что новейший тральщик ТОФ «Яков Баляев» и корвет «Совершенный» осуществляли манёвры, а корвет «Громкий» вёл огонь на подавление невидимой береговой цели из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190. Он поразил все мишени, что подтверждено данными, полученными с беспилотника «Орлан-10».

Как писал NEWS.ru, Черноморский флот России проводит плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крыма и Краснодарского края. Об этом накануне сообщили в отделе информационного обеспечения флота в Севастополе. В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей проведут совместные манёвры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата. Командование оценит организацию и слаженность подразделений, уровень подготовки и дисциплины.