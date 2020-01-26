Два российских корабля «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан. Они направляются в пункт регулярного базирования.
Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполнявший задачи в Средиземном море, приступил к проходу Гибралтарского пролива. Через несколько часов североморцы выйдут в Атлантический океан, — цитирует пресс-службу Северного флота «Интерфакс».
Корабли проводили ряд учений, в ходе которых посетили Алжир, Грецию, Египет, Кипр и Турцию. Теперь они продолжат совершенствовать боевые навыки в Атлантике.
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