https://static.news.ru/photo/397a3822-4048-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Корабль «Маршал Устинов» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Два российских корабля «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан. Они направляются в пункт регулярного базирования.

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», выполнявший задачи в Средиземном море, приступил к проходу Гибралтарского пролива. Через несколько часов североморцы выйдут в Атлантический океан, — цитирует пресс-службу Северного флота «Интерфакс».

Корабли проводили ряд учений, в ходе которых посетили Алжир, Грецию, Египет, Кипр и Турцию. Теперь они продолжат совершенствовать боевые навыки в Атлантике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует пробивать лёд на пути атомных подводных лодок с помощью ракет.