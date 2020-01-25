https://static.news.ru/photo/f8c59ed0-3f74-11ea-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка 955 «Борей» Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

В настоящее время проходят испытания ракет, разрушающих торосы на пути новейших атомных подводных лодок. Они позволяют создать полынью, чтобы субмарины, не всплывая, могли наносить удары.

Сейчас новые боеприпасы проходят испытания в составе атомных подлодок проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень» российского ВМФ, — сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Неуправляемые реактивные снаряды в ходе испытаний уже подтвердили способность пробить прорубь в нужном месте и в любых торосах. Спецбоеприпасы необходимы для пусков стратегических ракет из подводного состояния и подъёма на поверхность спасательных капсул, в которых эвакуируются экипажи.

Как пояснил изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков, Северный Ледовитый океан — стратегически важный морской перекрёсток, подо льдом которого можно незаметно подобраться к Аляске или выйти в Атлантику.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского издания National Interest назвали новый российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей» настоящим «оружием Судного дня». К такому выводу автор статьи пришёл после проведённого в мае 2018 года успешного залпового пуска четырёх баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.