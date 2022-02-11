Корабли Черноморского флота вышли в море для масштабных учений

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений. Это начальный этап учений, который проводится под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Из постоянного пункта базирования вышли боевые корабли, катера и суда обеспечения.

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника, — говорится в сообщении.

В ходе учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят ракетные, артиллерийские стрельбы, нанесут ракетные и бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.

Среди трёх десятков боевых кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

Согласно плану подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Всего в них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, порядка 10 тысяч военнослужащих.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением российскими вооружёнными силами учений в акватории Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД. Там посчитали, что в ходе военно-морских учений России будет заблокирована часть водных территорий, что приведёт к экономическим и социальным трудностям для портов Украины.