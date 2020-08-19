Концерн «Калашников» представит прототип нового пулемёта

Прототип РПЛ-20 представят на международном форуме «Армия-2020».

В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемёта уже в рамках государственного оборонного заказа. <...> Работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов, — процитировали гендиректора концерна Дмитрия Тарасова в РИА Новости.