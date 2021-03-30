Китайские эксперты назвали новый козырь Москвы для противостояния Западу

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Крылатая ракета «Буревестник» станет новым козырем России для устрашения Европы и США. Об этом пишет китайское издание «Чжунго цзюньван».

Российская разработка крылатых ракет неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» претендует на то, чтобы стать главным оружием стратегических войск РФ. По мнению китайского эксперта, с его помощью Москва значительно усилит ядерное сдерживание.

Кроме того, ни одна страна в настоящее время не обладает аналогичным вооружением и не сможет противопоставить «Буревестнику» систему противовоздушной обороны.

Ранее глава Северного командования Вооружённых сил (ВС) США генерал Глен Ван Херк назвал преимущества российской ракеты «Буревестник». По его мнению, принятие на вооружение этих систем осложнит возможности США обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории.

Как сообщал NEWS.ru, военные разведчики Великобритании предупредили: российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» способна находиться в воздухе почти неограниченное время и атаковать с неожиданного направления по всей планете.