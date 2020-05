Китай может закупить у России новую партию истребителей Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сброшенная над Москвой термоядерная бомба мощностью в сто мегатонн привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстояние порядка 1,5 тысячи км. Эффект от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн мог бы оказаться в сто раз сильнее.

Об этом сообщило американское издание We Are The Mighty, которое спрогнозировало разрушающий удар в симуляторе NukeMap. Журналисты отметили, что подобное оружие в XX веке пытался создать отец американской термоядерной бомбы...