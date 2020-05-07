Оружие

Китай может закупить у России новую партию истребителей Су-35

15:52, 07 мая 2020 26
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что Китай может произвести дополнительную закупку российских истребителей Су-35. Ранее Пекин уже купил у Москвы несколько самолётов этой модели на общую сумму $2,5 млрд.

В интервью журналу «Национальная оборона» Шугаев напомнил, что Россия и Китай реализуют совместную программу по авиадвигателям. Директор ФСВТС также сообщил, что РФ ведёт переговоры с Турцией по вопросу поставок Су-35, однако эти переговоры «не очень активные».

Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет, — резюмировал Шугаев.

Китайские эксперты в марте назвали российский истребитель Су-35 кошмаром для турецких ВВС в Сирии, передавал NEWS.ru.

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