Китай может закупить у России новую партию истребителей Су-35

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что Китай может произвести дополнительную закупку российских истребителей Су-35. Ранее Пекин уже купил у Москвы несколько самолётов этой модели на общую сумму $2,5 млрд.
В интервью журналу «Национальная оборона» Шугаев
Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет, — резюмировал Шугаев.
Китайские эксперты в марте назвали российский истребитель Су-35 кошмаром для турецких ВВС в Сирии, передавал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен