Российские «Кинжалы» назвали недосягаемыми для ПВО Украины Американский обозреватель Иствуд: система ПВО Украины не может остановить ракеты «Кинжал»

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Украинская система ПВО не способна остановить российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американского обозревателя Брента М. Иствуда. По его словам, именно с использованием «Кинжалов» ВКС России ранее нанесли удары по военным объектам в районе Одессы. Эти ракеты можно запустить с истребителей МиГ-31К и бомбардировщиков Ту-22М, добавил бывший офицер армии США.

«Кинжал» страшен, и у одесской обороны нет на него ответов. <...> Высокоскоростное оружие, такое как «Кинжал», может лететь со скоростью более 10 Маха и корректировать свою траекторию по мере приближения к цели, — сказал Иствуд.

Обозреватель отметил, что российские военные ударили по расположенным в районе Одессы объектам из-за большого стратегического значения региона. Кроме того, атака была психологическим воздействием.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о ликвидации радиолокационной станции наведения ЗРК С-300 недалеко от Одессы. Удары по ним нанесла авиация ВКС РФ.

Впервые российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в марте. Ими уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами ВСУ. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил высокую эффективность ракет и заявил, что ни на Украине, ни на Западе нет систем ПВО, способных их перехватить.

21 апреля сторожевой российский корабль «Неустрашимый» отстрелялся «Кинжалами» на Балтике. Учебная стрельба велась на морских полигонах около берегов Калининградской области.