«Как вы можете спать?»: Кулеба Западу из-за отказа передать боевые самолёты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил западных партнёров за отказ передать Украине боевые самолёты. Он призвал Запад немедленно принять решение по этому вопросу. По его словам, дети в Харькове, Херсоне и Мариуполе якобы сидят по подвалам, пока российская авиация наносит авиаудары. Об этом он написал в своей странице в Twitter.

Как могут сейчас спать партнёры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолёты? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это! — написал Кулеба.

Он также отметил, что у России в настоящее время превосходство в украинском воздушном пространстве. Многие подписчики поддержали главу МИД Украины и заявили, что их страны должны помочь Киеву. При этом нашлись пользователи, которые уточнили, что Запад не может передать Киеву боевые самолёты, так как на переобучение украинских пилотов уйдёт очень много времени.

Декан факультета управления и политики МГИМО доктор политических наук Генри Сардарян ранее довёл до истерики ведущую британского государственного телеканала BBC Викторию Дербишайр после вопроса по Украине. Журналистка спросила эксперта, как руководство оправдывает «убийство мирных жителей Украины», на что собеседник попросил привести доказательства таких заявлений. Он добавил, что у России нет причин оправдываться за действия, которые она не совершала.