Истребители МиГ-31 разместили на Новой Земле для контроля Арктики

https://static.news.ru/photo/c0cd3694-57df-11eb-8674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ были размещены на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы РФ в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля, — приводит РИА Новости заявление пресс-службы Северного флота.

Ранее стало известно, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолётов-разведчиков, чем в 2019-м, заявили представители Минобороны РФ. Ведомство зафиксировало свыше тысячи фактов полёта у рубежей страны.

Министерство добавило, что всего в 2020-м РТВ засекли и сопроводили свыше 2 млн воздушных объектов. РТВ оснащаются радиолокационными станциями и предназначаются для определения средств воздушно-космического нападения противника. РТВ также призваны обеспечить данными о воздушной обстановке командование Вооружённых сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, писал NEWS.ru.