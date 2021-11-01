Иностранцы заказали у России вооружений более чем на $52 млрд

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил $52 млрд. Наибольшим спросом у иностранцев пользуется боевая авиация, на чью долю пришлось минимум 50% объёма продаж, отметил он в беседе с РБК.

Это даёт нам сегодня возможность, как говорится, уверенно смотреть в будущее. И я думаю, в ближайшие три — пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится, — подчеркнул директор ФСВТС.

Он добавил, что некоторые сроки исполнения контрактов пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса, однако в качестве компенсации были организованы другие поставки.

Поэтому если брать общий объём запланированных сделок, то пандемия сильно не повлияла, — пояснил Шугаев.

При этом число очных встреч и выставочных мероприятий «объективно сократилось», но второй год выручили форум «Армия» и авиасалон МАКС, указал он.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон в период с 2016 по 2020 год продали за рубеж вооружений больше других. При этом объём продаж российских вооружений снизился на 22%. Об этом говорится в докладе о состоянии мировой торговли вооружениями, который подготовил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ). Оружием в последнюю рассматриваемую пятилетку торговали 65 стран.