Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35

Власти Индонезии отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств, сообщил информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо. При этом правительство страны рассматривает приобретение французских истребителей Rafale и американских Boeing F-15 EX.

С тяжёлым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств, — цитирует его канал.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, начать передачу техники планировалось в 2019 году. Условия контракта допускали замену выплаты $570 млн товарными поставками.

Позже Джакарта изменила свои планы из-за давления администрации американского президента Дональда Трампа. Вашингтон пригрозил Джакарте санкциями, если контракт будет заключён. Также США выступили резко против приобретения Индонезией патрульных кораблей у Китая.

Ранее стало известно, что по оценке южноафриканского журнала Ultimate Defence, манёвренность российского многоцелевого истребителя Су-35, а также характеристики его бортового оборудования превосходят показатели французского самолёта Rafale. Эти факторы, по мнению издания, позволят Су-35 одержать победу в случае воздушного боя.