Су-35 победит французский Rafale в бою, считают в Ultimate Defence

Читайте нас в Google Новости

По оценке южноафриканского журнала Ultimate Defence, манёвренность российского многоцелевого истребителя Су-35, а также характеристики его бортового оборудования превосходят показатели французского самолета Rafale. Эти факторы, по мнению издания, позволят Су-35 одержать победу в случае воздушного боя.

При этом отмечается , что бортовая радиолокационная станция Н035 «Ирбис» российского истребителя позволит ему обнаружить французский боевой самолёт на расстоянии 270 км, тогда как возможности Rafale отстают в два раза.

Автор материала также подчеркнул, что из-за наличия у Су-35 ракет большой дальности, бой между двумя боевыми самолётами завершится не в пользу Rafale.

Ранее президенту России Владимиру Путину показали первых боевых роботов в российской армии. Новейшие разработки, которые задействованы в совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021», представил президенту глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.