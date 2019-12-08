https://static.news.ru/photo/4008f396-194b-11ea-82b6-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Lisa Ferdinando/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в настоящий момент выполняют роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия. По его словам, с целью выйти в лидеры по созданию новых вооружений его ведомство тратит «каждый доллар, который только может».

Своё заявление министр обороны США сделал на форуме безопасности в Калифорнии. Запись его речи опубликовал на своей странице в Facebook телеканал FoxNews.

Нынешнее отставание от России и Китая Эспер объяснил тем, что Соединённые Штаты несколько лет назад решили не заниматься созданием гиперзвукового оружия. Теперь же, по словам главы Пентагона, он собирается сместить акцент американских военных на конкуренцию именно с Москвой и Пекином, хотя основные угрозы безопасности сейчас формируются на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон должен устранить «асимметрию в боевых возможностях», которая появилась из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер. Асимметрия возникла, поскольку США десятилетиями лидировали в исследовании сверхзвуковых систем, но не делали упор на применении сверхзвуковых технологий в качестве оружия, сказал офицер.