Фрегат «Маршал Шапошников» попал «Калибром» в цель в Японском море

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников», выстрелив крылатой ракетой «Калибр», уничтожил в Японском море мишень, имитировавшую корабль противника.
Стрельба по надводной цели увенчалась успехом с расстояния в 100 км,
Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» спустили на воду на калининградском заводе «Янтарь» ещё во времена СССР, в 1985 году. Позже он был модернизирован до фрегата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. В расчётное время ракета поразила цель на полигоне в районе мыса Сюркум. «Маршал Шапошников» вёл стрельбу по мишеням из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую он получил в ходе модернизации.