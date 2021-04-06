Фрегат «Маршал Шапошников» попал «Калибром» в цель в Японском море

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Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников», выстрелив крылатой ракетой «Калибр», уничтожил в Японском море мишень, имитировавшую корабль противника.

Стрельба по надводной цели увенчалась успехом с расстояния в 100 км, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что опасные в момент стрельбы для судоходства район моря и воздушное пространство специально закрыли кораблями, самолётами и вертолётами Тихоокеанского флота.

Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» спустили на воду на калининградском заводе «Янтарь» ещё во времена СССР, в 1985 году. Позже он был модернизирован до фрегата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. В расчётное время ракета поразила цель на полигоне в районе мыса Сюркум. «Маршал Шапошников» вёл стрельбу по мишеням из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую он получил в ходе модернизации.