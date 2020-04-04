Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Северодвинск для модернизации

https://static.news.ru/photo/61d71f24-7676-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков» завершил переход из Североморска через Баренцево и Белое моря и прибыл в Северодвинск для частичной модернизации. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В Северодвинске корабль пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что экипаж фрегата здоров, а материальная часть полностью исправна. Во время нахождения на Беломорской военно-морской базе военные моряки будут нести службу в обычном режиме. При этом будут учитываться требования санитарно-эпидемиологической обстановки в области.

Как ранее писал NEWS.ru, российский Военно-морской флот может заказать ещё несколько фрегатов типа «Адмирал Горшков». Речь идёт о строительстве четырёх кораблей, предназначенных для поиска и уничтожения атомных подводных лодок, а также для противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.

Многоцелевые корабли дальней морской зоны (фрегаты) разработаны в начале 2000-х годов в Северном ПКБ. Их максимальная скорость 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток. Корабль вооружён 16 ракетами «Оникс» или «Калибр», а также зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».