https://static.news.ru/photo/b5b679ba-42ae-11ea-9e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Турция получит американские истребители F-35, иначе Белому дому придётся вернуть деньги за технику, рассказал глава республики Реджеп Эрдоган.

Он добавил, что в противном случае Анкара купит самолёты «в другом месте» или «сделает сама», передаёт радио Sputnik. Кризис в отношениях Турции и Штатов вызвали поставки Анкаре новейших российских систем ПВО С-400. Их введут в действие в апреле 2020 года.

США приняли ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь США заявил, что из-за покупок Турцией вооружения из РФ страна не сможет принимать участие в создании истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ранее NEWS.ru сообщал, что F-35 Lightning II успешно отработал упражнение, позволяющее уничтожать такие угрозы, как мобильные системы противоракетной обороны. В частности, речь идёт о российских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА». Машина теперь способна передавать целеуказание для уничтожения мишени самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin.

На учениях в Нью-Мексико потребовалось всего десять минут после обнаружения цели, чтобы гаубица получила её координаты по различным каналам связи и ликвидировала.