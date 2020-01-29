Турция получит американские истребители F-35, иначе Белому дому придётся вернуть деньги за технику, рассказал глава республики Реджеп Эрдоган.
Он добавил, что в противном случае Анкара купит самолёты «в другом месте» или «сделает сама»,
США приняли ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь США заявил, что из-за покупок Турцией вооружения из РФ страна не сможет принимать участие в создании истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Ранее NEWS.ru сообщал, что F-35 Lightning II успешно отработал упражнение, позволяющее уничтожать такие угрозы, как мобильные системы противоракетной обороны. В частности, речь идёт о российских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА». Машина теперь способна передавать целеуказание для уничтожения мишени самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin.
На учениях в Нью-Мексико потребовалось всего десять минут после обнаружения цели, чтобы гаубица получила её координаты по различным каналам связи и ликвидировала.
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