https://static.news.ru/photo/d87710d2-d7dc-11e9-bf0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» провели электронные пуски в рамках манёвров в Калининградской области. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Балтийского флота.

Ракетчики в рамках плановой тренировки оборудовали стартовые позиции и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Последние имитировали пусковые установки ракетных комплексов, защищённые объекты, аэродромы и командные пункты условного противника, передаёт « Интерфакс ».

После учебных пусков расчёты отработали смену позиционного района для выхода из-под возможного ответного удара. Согласно легенде, они действовали в условиях химического и радиационного заражения местности, а также с использованием беспилотника провели противодиверсионную тренировку.

В манёврах участвовало свыше 200 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной техники.

Как писал News.ru, в конце августа Минобороны опубликовало видеозапись учебного запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Тактические учения прошли в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.