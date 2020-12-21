Эксперт США назвал российскую подводную лодку «Акула» «машиной Судного дня»

https://static.news.ru/photo/296ba546-42d2-11eb-8e84-fa163e074e61_660.jpg Тяжёлый подводный крейсер Северного флота «Дмитрий Донской» Фото: mil.ru

Американский журналист Марк Эпископос оценил смертоносные возможности российского тяжёлого ракетного подводного крейсера проекта 941 «Акула». По мнению военного эксперта, субмарина является «машиной Судного дня». Она считается самой крупной из когда-либо созданных, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Прочность субмарине придаёт особая конструкция и титановый корпус.

Отмечается, что подлодка во времена СССР десятилетиями служила ведущим кораблём в своём классе. Проект 941, придуманный в конце холодной войны, по замыслу инженеров должен был составить серьёзную конкуренцию американской стратегической атомной подводной лодке третьего поколения «Огайо». На её борту можно одновременно разместить сразу 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, каждая из которых может нести десять 100-килотонных ядерных боеголовок, пишет The National Interest.

Как отметил Марк Эпископос, задача «Акулы» — спрятаться под арктической ледяной шапкой, откуда отследить, а затем всплыть на поверхность для нанесения ядерного удара по инфраструктуре США или Западной Европы.

Эксперт уверен, что в случае начала военного противостояния подводная лодка унесла бы жизни миллионов людей всего за несколько минут. Именно поэтому она является «машиной Судного дня».

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