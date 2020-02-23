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Российские оборонные предприятия разработали для отечественного истребителя пятого поколения малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракету и изготовили опытный образец боеприпаса для Су-57. Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57, — рассказал собеседник ТАСС. Другой инсайдер подтвердил, что опытный образец ракеты действительно создан, однако...