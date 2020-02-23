Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Соединённых Штатов уступает российской по глобальности контроля, заявил главный конструктор таких систем, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.
Он отметил, что американская СПРН также имеет небольшой запас по времени предупреждения.
Это связано с тем, что система предупреждения о ракетном нападении американцев расположена не только на континенте США, но ещё в Гренландии и Великобритании, — сказал Боев.
Как ранее писал NEWS.ru, США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе. Об этом заявили в Пентагоне.
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