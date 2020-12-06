Эксперт назвал преимущества российского истребителя перед американским

https://static.news.ru/photo/8c97415e-37b3-11eb-84c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт из США Себастьен Роблин сравнил истребители Су-35 и F-15 Eagle. По его словам, российский самолёт превосходит американский по ряду показателей.

Прежде всего по манёвренности. Су-35 использует турбореактивный двигатель с векторной тягой, сопла которого могут двигаться независимо. Это позволяет самолёту выполнять крутые повороты и рыскания, а также поддерживать высокие углы атаки, на что не способны F-15 и другие боевые машины.

Су-35 опережает американский истребитель по боевым возможностям, поскольку имеет более 12 точек для переноски, тогда как F-15 — всего восемь. Кроме того, российский самолёт может вести огонь сверхдальней ракетой Р-37М (300-400 км), способной уничтожать танки и самолёты противника, а также располагает радиолокационной система помех, в отличие от F-15. Эксперт также отметил, что Су-35 имеет широкие возможности для атаки по наземным целям, тогда как F-15 предназначен только для превосходства в воздухе.

Что касается вооружения, то Роблин считает оба самолёта примерно равными. В качестве преимуществ F-15 он указал наличие активного радара с электронным сканированием APG-63 V3, превосходящего пассивную радиолокационную станцию «Ирбис-Э» Су-35. Также он подчеркнул, что американский самолёт рассчитан на более долгий срок службы — восемь тысяч часов против шести тысяч часов Су-35, сообщает National Interest.

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