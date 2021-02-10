Два российских стратегических бомбардировщика совершили облёт Чёрного моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря.
Как уточнили в Минобороны, продолжительность планового полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа,
Министерство обороны РФ подчёркивает, что все полёты боевых машин ВКС проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве напомнили, что российские лётчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами всех окружающих страну морей и океанов.
9 февраля Минобороны сообщало о 12-часовом полёте стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.
Ранее сотрудники американского профильного издания внесли российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 в список мировых достижений моторостроения за 2020 год, писал NEWS.ru.