Два российских стратегических бомбардировщика совершили облёт Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/278dcce2-6ba7-11eb-be98-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Beltyukov/wikipedia.org

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря.

Как уточнили в Минобороны, продолжительность планового полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, передаёт ТАСС.

Министерство обороны РФ подчёркивает, что все полёты боевых машин ВКС проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве напомнили, что российские лётчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами всех окружающих страну морей и океанов.

9 февраля Минобороны сообщало о 12-часовом полёте стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.

Ранее сотрудники американского профильного издания внесли российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 в список мировых достижений моторостроения за 2020 год, писал NEWS.ru.