Британские журналисты сообщили о «военном предупреждении» России

https://static.news.ru/photo/8e6639ea-c189-11ea-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Британские журналисты сообщили, что учения НАТО в арктических водах станут предупреждением для России, которая укрепилась в этой акватории.

Авторы материала полагают, что Великобритания дала явный «предупредительный сигнал» и повышает «свою роль в этой ключевой части мира».

Участие Британии в этих крупных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы — два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолёт P-8 Poseidon <...> Великобритания повышает свою роль в этой ключевой части мира, — приводят слова редактора журнала Warships International Fleet Review Иэна Баллантайна «Известия».

В учениях НАТО принимают участие корабли Дании, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Норвегии и США. Отмечается, что маневры Dynamic Mongoose 2020 происходят неподалёку от Фареро-Исландского рубежа. Учения начались 1 июля и должны быть завершены 9 июля 2020 года.

Журналисты сообщают, что Северный альянс во время учений следит за действиями России в Арктике.

Впрочем, Северный флот РФ также контролирует действия кораблей и авиации НАТО пока проходят учения в Норвежском море и северной части Атлантического океана, писал NEWS.ru ранее.