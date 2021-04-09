Боевые возможности Су-34 расширили за счёт комплексов разведки

https://static.news.ru/photo/2399a462-9b2c-11eb-af50-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые универсальные контейнеры разведки (УКР) установили на несколько российских фронтовых бомбардировщиков Су-34. Аппаратуру создали в НИИ «Кулон» холдинга «Росэлектроника».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Агентство отмечает, что самолёты оснастили УКР-ОЭ — для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ — для радиолокационной разведки и УКР-РТ — для радиотехнической. Благодаря им возможности бомбардировщиков по обнаружению целей всех типов серьёзно расширились.

Новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищённому каналу связи с борта самолёта наземным силам в режиме реального времени, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что новинки позволят Су-34 вести боевые действия в едином информационном пространстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высокий уровень боеспособности является отличительной чертой российского Су-34. Его исключительной возможностью можно считать возможность атаковать наземные цели. Такую характеристику истребителю дали эксперты издания «Хуаньцю шибао». Они подчеркнули, что самолёт также обладает хорошей манёвренностью, высокой скоростью и мощным арсеналом для уничтожения целей.