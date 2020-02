Самолёт был снабжён подвесным грузом Multi-Purpose Booster, сообщил в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл. Он предположил, что новая ракета будет гиперзвуковой, либо окажется противоспутниковым оружием.

Boeing is showing at #AWS20 an F-15EX with a new centerline store called a Multi-Purpose Booster, a 7,300lb., 30-in diameter and 270-in long weapon. Most likely applications would be hypersonic, long-range anti-surface, and possibly anti-satellite. pic.twitter.com/suhfsbLQv2