Фото: www.boeing.com

Американская корпорация Boeing представила макет истребителя четвёртого поколения F-15EX. Он был продемонстрирован на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо, штат Флорида.

Самолёт был снабжён подвесным грузом Multi-Purpose Booster, сообщил в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл. Он предположил, что новая ракета будет гиперзвуковой, либо окажется противоспутниковым оружием.

В одном из комментариев к публикации Multi-Purpose Booster сравнили с российским гиперзвуковым ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал».

Ранее издание Aviation Week рассказало, что исследовательская лаборатория ВВС США испытала на космодроме в Джексонвилле, штат Флорида, двигатель, который был создан для гиперзвуковой ракеты X-60A. Разработкой летательного аппарата занимается компания Generation Orbit Launch Services, писал NEWS.ru/

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