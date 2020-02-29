https://static.news.ru/photo/a255cfda-5b16-11ea-bb75-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.boeing.com

Американская корпорация Boeing представила макет истребителя четвёртого поколения F-15EX. Он был продемонстрирован на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо, штат Флорида.

Самолёт был снабжён подвесным грузом Multi-Purpose Booster, сообщил в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл. Он предположил, что новая ракета будет гиперзвуковой, либо окажется противоспутниковым оружием.

Boeing is showing at #AWS20 an F-15EX with a new centerline store called a Multi-Purpose Booster, a 7,300lb., 30-in diameter and 270-in long weapon. Most likely applications would be hypersonic, long-range anti-surface, and possibly anti-satellite. pic.twitter.com/suhfsbLQv2 — Steve Trimble (@TheDEWLine) February 27, 2020

В одном из комментариев к публикации Multi-Purpose Booster сравнили с российским гиперзвуковым ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал».

Ранее издание Aviation Week рассказало, что исследовательская лаборатория ВВС США испытала на космодроме в Джексонвилле, штат Флорида, двигатель, который был создан для гиперзвуковой ракеты X-60A. Разработкой летательного аппарата занимается компания Generation Orbit Launch Services, писал NEWS.ru/