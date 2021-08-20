Беспилотники-камикадзе «Куб» готовы к поставке в российские войска

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Дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) «Куб» находятся на этапе государственных испытаний и готовы к поставке в Вооружённые силы России. Об этом РИА Новости сообщили в концерне "Калашников" на форуме «Армия-2021».

Мы готовы к поставке беспилотников «Куб» на склады Главного ракетно-артиллерийского управления. Эффективность аппаратов подтверждена в ходе испытаний, — сказали в компании.

Производитель ударных беспилотных комплексов «Куб» — компания ZALA-AERO, которая входит в концерт «Калашников» (госкорпорации «Ростех»).

Также в рамках форума руководитель спецпроектов ZALA AERO Никита Хамитов сообщил , что компания разрабатывает модификацию ударного беспилотного летательного аппарата «Куб» для морского базирования, который станет первым российским образцом данного типа.

Дроны предназначены для поражения удалённых наземных целей. Беспилотник наводится непосредственно на цель либо по заранее заданным координатам, либо оператором беспилотного комплекса по изображению, передаваемому с беспилотника. Максимальная скорость данного БПЛА составляет до 130 км/ч, продолжительность полёта — 30 минут. Размах крыльев составляет чуть менее метра. Комплекс способен нести боевую часть весом до трёх килограмм.

Ранее сообщалось о начале эскизного проектирования тяжёлого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром». Об этом заявил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.